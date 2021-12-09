Шмыгаль анонсировал начало регистрации заявок на "тысячу Зеленского"

09.12.2021 16:00

Вакцинированные украинцы, которые подадут заявку в системе "Дія" до 29 декабря, смогут получить "тысячу Зеленского" до Нового года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

"Для того, чтобы успеть получить выплату на первом этапе, необходимо подать заявку в "Дії" с 19 до 29 декабря этого года", - сказал он.

По словам Шмыгаля, бета-тестирование такой услуги в "Дії" будет запущено уже со следующей недели.

Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение "Дия" в безналичной форме. Для этого гражданин в "Дії" выбирает услугу "е-Поддержка", проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6 тыс. предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.