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Шмыгаль анонсировал начало регистрации заявок на "тысячу Зеленского"

09.12.2021 16:00
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Шмыгаль анонсировал начало регистрации заявок на "тысячу Зеленского"

Вакцинированные украинцы, которые подадут заявку в системе "Дія" до 29 декабря, смогут получить "тысячу Зеленского" до Нового года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг.
"Для того, чтобы успеть получить выплату на первом этапе, необходимо подать заявку в "Дії" с 19 до 29 декабря этого года", - сказал он.
По словам Шмыгаля, бета-тестирование такой услуги в "Дії" будет запущено уже со следующей недели.
Предполагается, что на первом этапе все расчеты будут проходить через приложение "Дия" в безналичной форме. Для этого гражданин в "Дії" выбирает услугу "е-Поддержка", проходит проверку на соответствие установленным критериям, открывает виртуальный счет в онлайн-банке, получает на него деньги и тратит их на покупку услуги у субъекта хозяйствования, участвующего в программе. По предварительным подсчетам Минэкономики, это более 6 тыс. предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.



Теги: вакцинация, выплата, COVID-19, Дия, заявка
 
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