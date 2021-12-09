Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

09.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

- госпитализировано – 2 449 человек;

- летальных исходов – 465;

- выздоровело – 24 547 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело – 3 532 357 человек;

- выздоровело – 3 109 423 человека;

- летальных исходов - 89 901;

- проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1198;

Винницкая область – 488;

Волынская область – 493;

Днепропетровская область – 471;

Донецкая область – 574;

Житомирская область – 640;

Закарпатская область – 503;

Запорожская область – 570;

Ивано-Франковская область – 529;

Киевская область – 484;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 146;

Львовская область – 745;

Николаевская область – 359;

Одесская область – 1232;

Полтавская область – 537;

Ровенская область – 346;

Сумская область – 288;

Тернопольская область – 306;

Харьковская область – 566;

Херсонская область – 137;

Хмельницкая область – 538;

Черкасская область – 496;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 436.