- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом16:00
- Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря11:00
- Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году09:00
- ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде17:00
- С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны16:00
- Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря
В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 449 человек;
- летальных исходов – 465;
- выздоровело – 24 547 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 532 357 человек;
- выздоровело – 3 109 423 человека;
- летальных исходов - 89 901;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1198;
Винницкая область – 488;
Волынская область – 493;
Днепропетровская область – 471;
Донецкая область – 574;
Житомирская область – 640;
Закарпатская область – 503;
Запорожская область – 570;
Ивано-Франковская область – 529;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 146;
Львовская область – 745;
Николаевская область – 359;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 537;
Ровенская область – 346;
Сумская область – 288;
Тернопольская область – 306;
Харьковская область – 566;
Херсонская область – 137;
Хмельницкая область – 538;
Черкасская область – 496;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область – 436.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 ноября
- В Донецке закончили сборку "главной елки республики"12:00
- В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой11:00
- За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе10:00
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ08:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта13:00
- ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе12:00
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08:00
- В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 202117:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря13:00
- В Донецке закончили сборку "главной елки республики"12:00
- В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой11:00
- За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе10:00
- Собкора УНИАН в России вызвали на допрос в московскую прокуратуру09:00
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ08:00
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ17:00
- На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат16:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В Германии избрали нового канцлера14:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"
- В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ
- Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ
- На Донбассе возобновились обстрелы
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом
- Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
- Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину
- Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска
- Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС