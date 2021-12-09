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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

09.12.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 8 декабря в Украине зафиксировано 12 376 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 449 человек;
- летальных исходов – 465;
- выздоровело – 24 547 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 532 357 человек;
- выздоровело – 3 109 423 человека;
- летальных исходов - 89 901;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 199 355.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1198;
Винницкая область – 488;
Волынская область – 493;
Днепропетровская область – 471;
Донецкая область – 574;
Житомирская область – 640;
Закарпатская область – 503;
Запорожская область – 570;
Ивано-Франковская область – 529;
Киевская область – 484;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 146;
Львовская область – 745;
Николаевская область – 359;
Одесская область – 1232;
Полтавская область – 537;
Ровенская область – 346;
Сумская область – 288;
Тернопольская область – 306;
Харьковская область – 566;
Херсонская область – 137;
Хмельницкая область – 538;
Черкасская область – 496;
Черновицкая область – 155;
Черниговская область – 436.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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