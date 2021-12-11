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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря

11.12.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря

В Украине за пятницу, 10 декабря, зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу ниже показателя в четверг. Прирост снижается второй день подряд, сообщает Минздрав утром в субботу, 11 декабря.
Среди новых заболевших 991 ребенок и 199 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 307 человек, летальных исходов – 446, выздоровело – 25 861 человека.
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1203), Одесской (697), Черкасской (597) и Полтавской (597) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 553 817 человека, выздоровело – 3 184 287, летальных исходов – 90 789.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1203
Винницкая область – 378
Волынская – 573
Днепропетровская – 566
Донецкая – 571
Житомирская – 214
Закарпатская – 329
Запорожская – 513
Ивано-Франковская – 252
Киевская – 567
Кировоградская – 162
Луганская – 115
Львовская – 581
Николаевская – 323
Одесская – 697
Полтавская – 597
Ровенская – 323
Сумская – 309
Тернопольская – 172
Харьковская – 328
Херсонская – 94
Хмельницкая – 274
Черкасская – 597
Черновицкая – 115
Черниговская – 280.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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