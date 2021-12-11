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"Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники
Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".
В компании отметили, что больше всего билетов продали в такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы.
"Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днипро", — говорится в информации.
Больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на следующие поезда:
- №041П "Днипро — Трускавец";
- №046Д "Лисичанск — Ужгород";
- №007К "Киев — Черновцы";
- №136Ш "Одесса — Черновцы";
- №081К "Киев — Ужгород".
Кроме того, "Укрзалізниця" фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому был назначен дополнительный поезд №249/250 "Киев — Ивано-Франковск, Черновцы".
Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям:
- "Киев — Ивано-Франковск, Черновцы";
- "Киев — Ужгород";
- "Харьков — Львов";
- "Одесса — Ужгород";
- "Одесса — Харьков, Запорожье";
- "Днипро — Ивано-Франковск";
- "Киев — Ковель".
Среди ранее анонсированных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" №745/746 "Киев — Славское" на 24, 26, 30 декабря 2021 и 2, 6, 8 января 2022 года.
Теги: праздники, Укрзализниця, популярность, маршрут, Новый год
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