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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 526 детей и 53 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние 24 часа вирус унес жизни 238 украинцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 91 027 летальных исходов.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 566 человек, выздоровели 11 626 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 559 092 человека, поправилось 3 195 913 человека; проведено ПЦР-тестирований 16 294 537.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровненская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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