- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря13:00
- "Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря12:00
- У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом08:00
- Шмыгаль анонсировал начало регистрации заявок на "тысячу Зеленского"16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря11:00
- Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом16:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря
В Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Это меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Волынской областях.
За сутки госпитализировали 1456 человек, выздоровели - 9 966 человек.
За все время пандемии заболели 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек. Умерли 91 215 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 570;
Винницкая область – 120;
Волынская область – 310;
Днепропетровская область – 283;
Донецкая область – 107;
Житомирская область – 189;
Закарпатская область – 111;
Запорожская область – 130;
Ивано-Франковская область – 146;
Киевская область – 160;
Кировоградская область – 125;
Луганская область – 4;
Львовская область – 186;
Николаевская область – 236;
Одесская область – 394;
Полтавская область – 201;
Ровненская область – 57;
Сумская область – 76;
Тернопольская область – 107;
Харьковская область – 140;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 86;
Черкасская область – 225;
Черновицкая область – 61;
Черниговская область – 28.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Итоги сбора ранних зерновых: больше, чем в прошлом году
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь11:00
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон10:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря17:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря13:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа