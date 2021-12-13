Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине

13.12.2021 14:00

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 декабря 2021 года (№1639-р).

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", - говорится в документе.

Причиной отставки чиновника стала публикация видео его конфликта с правоохранителями на Youtube-канале "Остання крапля", а также последовавшие заявления главы МВД и президента Украины.