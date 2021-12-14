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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря

14.12.2021 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря

В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, зафиксировано 7283 COVID-случая. От коронавируса умерли 387 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отмечается, что госпитализировали 1123 человека, выздоровели - 27 130 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных случаев - 91 602.
Суточный прирост больных COVID-19 в регионах:
Киев – 1 066;
Винницкая область – 100;
Волынская область – 365;
Днепропетровская область – 299;
Донецкая область – 541;
Житомирская область – 37;
Закарпатская область – 273;
Запорожская область – 405;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 374;
Кировоградская область – 153;
Луганская область – 144;
Львовская область – 169;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 404;
Полтавская область – 751;
Ровненская область – 246;
Сумская область – 144;
Тернопольская область – 85;
Харьковская область – 177;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 234;
Черкасская область – 602;
Черновицкая область – 90;
Черниговская область – 130.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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