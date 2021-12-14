Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря

14.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, зафиксировано 7283 COVID-случая. От коронавируса умерли 387 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что госпитализировали 1123 человека, выздоровели - 27 130 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных случаев - 91 602.

Суточный прирост больных COVID-19 в регионах:

Киев – 1 066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровненская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.