На Донбассе девять обстрелов, у ВСУ без потерь

16.12.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Первомайского вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, в направлении Луганского - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов - из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков дважды применялись минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие, а в районе Водяного противник дважды вел огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм.

Возле Причепиловки стреляли из автоматических станковых гранатометов, в направлении Новолуганского - из стрелкового оружия.

Около Южного враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.