Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

16.12.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).

За сутки госпитализировали 2 089 человек, выздоровели - 25 499 человек.

Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

м. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровненская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.