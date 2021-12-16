Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-19

16.12.2021 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-19

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid). Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает пресс-служба Минздрава.
"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - заявил Ляшко.
По его словам, законтрактовано к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства. Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализации и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.
"В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов COVID происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней ", – сообщил министр.



Теги: лекарство, контракт, Pfizer, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх