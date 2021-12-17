Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря

17.12.2021 12:00

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировано 8899 новых COVID-случаев и 328 смертей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2028 человек, выздоровели - 21 650 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 597 046 человек; выздоровели - 3 306 465 человек; летальных случаев - 92 641.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 1385;

Винницкая область — 334;

Волынская область — 412;

Днепропетровская область — 355;

Донецкая область — 564;

Житомирская область — 218;

Закарпатская область — 287;

Запорожская область — 559;

Ивано-Франковская область — 193;

Киевская область — 392;

Кировоградская область — 130;

Луганская область — 93;

Львовская область — 401;

Николаевская область — 332;

Одесская область — 556;

Полтавская область — 527;

Ровенская область — 264;

Сумская область — 239;

Тернопольская область — 198;

Харьковская область — 294;

Херсонская область — 80;

Хмельницкая область — 367;

Черкасская область — 318;

Черновицкая область — 151;

Черниговская область — 250.