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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря

17.12.2021 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря

За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировано 8899 новых COVID-случаев и 328 смертей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 2028 человек, выздоровели - 21 650 человек.
Больше всего случаев коронавируса за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 597 046 человек; выздоровели - 3 306 465 человек; летальных случаев - 92 641.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1385;
Винницкая область — 334;
Волынская область — 412;
Днепропетровская область — 355;
Донецкая область — 564;
Житомирская область — 218;
Закарпатская область — 287;
Запорожская область — 559;
Ивано-Франковская область — 193;
Киевская область — 392;
Кировоградская область — 130;
Луганская область — 93;
Львовская область — 401;
Николаевская область — 332;
Одесская область — 556;
Полтавская область — 527;
Ровенская область — 264;
Сумская область — 239;
Тернопольская область — 198;
Харьковская область — 294;
Херсонская область — 80;
Хмельницкая область — 367;
Черкасская область — 318;
Черновицкая область — 151;
Черниговская область — 250.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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