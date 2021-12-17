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В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"
Ежегодная презентация календаря «Повернись живим» состоялась в Киеве и еще одной локации. Она посвящена поддержке военных в ООС на Донбассе и важности волонтерских сборов для наших военных. Об этом сообщает Благотворительный фонд помощи ветеранам и военным «Повернись живим».
"Наши календари всегда о двух вещах: о переосмыслении прошлого и о том, как оно влияет на будущее. Но в этом году речь идет не только о времени, но и пространстве. Поэтому мы презентуем календарь сразу в двух локациях: в киевской галерее «Тадзио» и на войне - там, где делали фото для арта на страницах", — сообщили волонтеры.
Календарь можно заказать здесь.
"На все средства от благотворительных пожертвований за календари мы купим новые и починим старые приборы, которые будут защищать украинских воинов. А календарь каждый день в течение года будет напоминать вам о том, какое дело вы делаете", — подчеркнули волонтеры.
Теги: Донбасс, календарь, презентация, ООС
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