Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря

18.12.2021 15:00

В Украине за минувшие зафиксировано 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем было днем ранее, при этом 288 человек скончалось. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 503 подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 674, медработников - 154)", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 018 человек;

летальных случаев - 288;

выздоровел - 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3 604 549 человек;

выздоровел - 3 324 999 человек;

летальных случаев - 92 929;

проведено ПЦР-тестов - 16 474 655.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ровенская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197.