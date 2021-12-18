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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря

18.12.2021 15:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря

В Украине за минувшие зафиксировано 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем было днем ранее, при этом 288 человек скончалось. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Минздрав Украины.
"За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7 503 подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 674, медработников - 154)", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 2 018 человек;
летальных случаев - 288;
выздоровел - 18 534 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 3 604 549 человек;
выздоровел - 3 324 999 человек;
летальных случаев - 92 929;
проведено ПЦР-тестов - 16 474 655.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1395;
Винницкая область – 226;
Волынская область – 327;
Днепропетровская область – 319;
Донецкая область – 325;
Житомирская область – 186;
Закарпатская область – 260;
Запорожская область – 375;
Ивано-Франковская область – 222;
Киевская область – 390;
Кировоградская область – 109;
Луганская область – 72;
Львовская область – 370;
Николаевская область – 223;
Одесская область – 389;
Полтавская область – 443;
Ровенская область – 197;
Сумская область – 143;
Тернопольская область – 175;
Харьковская область – 278;
Херсонская область – 95;
Хмельницкая область – 293;
Черкасская область – 316;
Черновицкая область – 178;
Черниговская область – 197.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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