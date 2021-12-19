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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря
В Украине по состоянию на утро воскресенья 19 декабря зафиксировано 3602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6866 человек, 176 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 18 декабря в Украине: зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 390, медработников - 49); 62 686 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммун - 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 2 129 человек, летальных исходов - 176.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 374;
Винницкая область – 145;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 236;
Донецкая область – 124;
Житомирская область – 191;
Закарпатская область – 115;
Запорожская область – 165;
Ивано-Франковская область – 134;
Киевская область – 274;
Кировоградская область – 99;
Луганская область – 9;
Львовская область – 221;
Николаевская область – 105;
Одесская область – 163;
Полтавская область – 139;
Ровенская область – 119;
Сумская область – 114;
Тернопольская область – 160;
Харьковская область – 92;
Херсонская область – 26;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 93;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 88.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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