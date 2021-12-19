Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря

19.12.2021 13:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья 19 декабря зафиксировано 3602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6866 человек, 176 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 декабря в Украине: зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 390, медработников - 49); 62 686 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммун - 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 2 129 человек, летальных исходов - 176.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 374;

Винницкая область – 145;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 236;

Донецкая область – 124;

Житомирская область – 191;

Закарпатская область – 115;

Запорожская область – 165;

Ивано-Франковская область – 134;

Киевская область – 274;

Кировоградская область – 99;

Луганская область – 9;

Львовская область – 221;

Николаевская область – 105;

Одесская область – 163;

Полтавская область – 139;

Ровенская область – 119;

Сумская область – 114;

Тернопольская область – 160;

Харьковская область – 92;

Херсонская область – 26;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 93;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 88.