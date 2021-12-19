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В Украине стартовал проект єПідтримка

19.12.2021 15:00
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В Украине стартовал проект єПідтримка

В Украине в воскресенье, 19 декабря, стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен. Об этом сообщает Минцифры.
Для подачи заявки на выплату, нужно оформить специальную карточку єПідтримка в одном из банков-партнеров, после чего авторизироваться и обновить приложение Дія до последней версии.
Отмечается, что зачисление средств от Минэкономики поступят в течение 10 дней.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, деньги будут активны четыре месяца. Если за это время человек их не потратит, счет закроют.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.



Теги: карантин, выплаты, COVID-19, Дия
 
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