В Украине стартовал проект єПідтримка

19.12.2021 15:00

В Украине в воскресенье, 19 декабря, стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен. Об этом сообщает Минцифры.

Для подачи заявки на выплату, нужно оформить специальную карточку єПідтримка в одном из банков-партнеров, после чего авторизироваться и обновить приложение Дія до последней версии.

Отмечается, что зачисление средств от Минэкономики поступят в течение 10 дней.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, деньги будут активны четыре месяца. Если за это время человек их не потратит, счет закроют.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.