ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО

21.12.2021 11:00

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает ГБР, подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Пятому президенту Украины сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ГБР.

Порошенко, по данным следствия, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств на поставку угля на неоккупированную территорию.

"По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - подчеркнули в ГБР.