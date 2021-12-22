Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализирован 2 241 человек; болезнь побороли 19 494 человека.

За минувшие 24 часа зарегистрирован 301 летальный исход. Всего скончалось от вируса 93 909 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ровенская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.