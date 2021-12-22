Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны

22.12.2021 11:00

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 декабря перевести из красной зоны в желтую шесть областей. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram-канале.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей ", — говорится в сообщении.

По состоянию на 22 декабря в красной зоне находятся восемь областей — Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская.