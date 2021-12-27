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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
За минувшие сутки в Украины обнаружили 1864 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 27 декабря.
Это почти на тысячу меньше, чем днем ранее.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1 053 человека, 133 летальных исходов, выздоровели 4 527 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 646 988 человек;
- выздоровело – 3 432 739 человек;
- летальных исходов – 94 971;
- проведено ПЦР-тестирований – 16 678 842.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 256;
Винницкая область – 54;
Волынская область – 91;
Днепропетровская область – 55;
Донецкая область – 119;
Житомирская область – 132;
Закарпатская область – 62;
Запорожская область – 59;
Ивано-Франковская область – 67;
Киевская область – 131;
Кировоградская область – 57;
Луганская область – 1;
Львовская область – 56;
Николаевская область – 42;
Одесская область – 83;
Полтавская область – 39;
Ровенская область – 50;
Сумская область – 38;
Тернопольская область – 91;
Харьковская область – 64;
Херсонская область – 24;
Хмельницкая область – 39;
Черкасская область – 135;
Черновицкая область – 47;
Черниговская область – 72.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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