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Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за водопотребление больше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение НКРЭКУ, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению, НКРЄКУ самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр водопотребления целом (централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение).
Также высокие тарифы установлены для клиентов КП "Уманьводоканал" - 47,92 грн за 1 кубометр и КП" Бердянскводоканал " - 47,56 грн.
В Киеве тарифы вырастут на 20% до 25,32 грн (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 грн с НДС). Из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС; централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.
Теги: Украина, вода, тарифы
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