Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.12.2021 17:00

С начала пандемии коронавируса COVID-19 ее жертвами в Украине стали более 95 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 28 декабря.

Так, за понедельник в стране зафиксировано 2 248 новых случаев заражения. Это немного превышает показатели воскресенья. Выздоровело 4 789 человек, 134 умерли.

Среди новых заболевших детей – 137, медработников – 19. В больницы госпитализировано – 944 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 649 236 человек, выздоровело – 3 437 528, летальных исходов – 95 105.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 475

Винницкая – 43

Волынская – 84

Днепропетровская – 102

Донецкая – 149

Житомирская – 66

Закарпатская – 55

Запорожская – 82

Ивано-Франковская – 46

Киевская – 126

Кировоградская – 54

Луганская – 23

Львовская – 91

Николаевская – 18

Одесская – 189

Полтавская – 74

Ровенская – 30

Сумская – 56

Тернопольская – 43

Харьковская – 180

Херсонская – 16

Хмельницкая – 17

Черкасская – 153

Черновицкая – 60

Черниговская – 16.