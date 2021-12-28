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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря
С начала пандемии коронавируса COVID-19 ее жертвами в Украине стали более 95 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 28 декабря.
Так, за понедельник в стране зафиксировано 2 248 новых случаев заражения. Это немного превышает показатели воскресенья. Выздоровело 4 789 человек, 134 умерли.
Среди новых заболевших детей – 137, медработников – 19. В больницы госпитализировано – 944 человека.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 649 236 человек, выздоровело – 3 437 528, летальных исходов – 95 105.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 475
Винницкая – 43
Волынская – 84
Днепропетровская – 102
Донецкая – 149
Житомирская – 66
Закарпатская – 55
Запорожская – 82
Ивано-Франковская – 46
Киевская – 126
Кировоградская – 54
Луганская – 23
Львовская – 91
Николаевская – 18
Одесская – 189
Полтавская – 74
Ровенская – 30
Сумская – 56
Тернопольская – 43
Харьковская – 180
Херсонская – 16
Хмельницкая – 17
Черкасская – 153
Черновицкая – 60
Черниговская – 16.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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