Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"

29.12.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающим санкции против компаний-владельцев телеканалов ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука для обхода предыдущего решения СНБО. Соответствующий указ №684 появился на сайте главы государства.

В санкционном списке находятся три компании: ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

Ограничительные меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.