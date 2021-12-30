Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря

30.12.2021 12:00

В Украине за сутки 29 декабря заразились коронавирусом 5930 человек. Об этом сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

За последние 24 часа госпитализировали 1747 человек; летальных случаев - 278; выздоровели - 10 369 человек. Протестировали методом ПЦР - 32 605 человек, методом ИФА - 6 018, экспресс-тестами - 40 937.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 660 620 человек; выздоровели - 3 460 249 человек; летальных случаев - 95 690.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1263;

Винницкая область – 271;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 185;

Донецкая область – 350;

Житомирская область – 61;

Закарпатская область – 214;

Запорожская область – 206;

Ивано-Франковская область – 225;

Киевская область – 235;

Кировоградская область – 60;

Луганская область – 86;

Львовская область – 256;

Николаевская область – 140;

Одесская область – 339;

Полтавская область – 443;

Ривненская область – 108;

Сумская область – 188;

Тернопольская область – 113;

Харьковская область – 271;

Херсонская область – 76;

Хмельницкая область – 296;

Черкасская область – 297;

Черновицкая область – 121;

Черниговская область – 0.