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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря
В Украине за сутки 29 декабря заразились коронавирусом 5930 человек. Об этом сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев выявлено в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.
За последние 24 часа госпитализировали 1747 человек; летальных случаев - 278; выздоровели - 10 369 человек. Протестировали методом ПЦР - 32 605 человек, методом ИФА - 6 018, экспресс-тестами - 40 937.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 660 620 человек; выздоровели - 3 460 249 человек; летальных случаев - 95 690.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1263;
Винницкая область – 271;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 185;
Донецкая область – 350;
Житомирская область – 61;
Закарпатская область – 214;
Запорожская область – 206;
Ивано-Франковская область – 225;
Киевская область – 235;
Кировоградская область – 60;
Луганская область – 86;
Львовская область – 256;
Николаевская область – 140;
Одесская область – 339;
Полтавская область – 443;
Ривненская область – 108;
Сумская область – 188;
Тернопольская область – 113;
Харьковская область – 271;
Херсонская область – 76;
Хмельницкая область – 296;
Черкасская область – 297;
Черновицкая область – 121;
Черниговская область – 0.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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