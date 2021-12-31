Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам

31.12.2021 16:00

На выплату зарплат работникам государственных шахт перечислили 500 миллионов гривен, сообщает Минэнерго.

"30 декабря ГП Укруголь перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам. Соответствующие средства Укруглю предоставило НАЭК Энергоатом как беспроцентную финансовую помощь с целью бесперебойного снабжения угольной продукции тепловой генерации", - говорится в сообщении.

Это второй транш госшахтам для выплаты зарплат за текущую неделю. Перед этим было выделено 300 млн гривен.

Всего на погашение задолженности перед шахтерами намерены выделить 2,4 млрд гривен. Такое решение в первом чтении 16 декабря приняла Верховная Рада.