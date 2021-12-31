Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря

31.12.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря

В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 31 декабря.
Среди новых заболевших детей – 404, медработников – 185. В больницы госпитализировано – 1 578 человек. При этом летальных исходов – 209, а выздоровели – 8 609 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (1 179), Одесской области (595), Львовской области (487) и Полтавской области (486).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 667 649 человек, выздоровело – 3 468 858, летальных исходов – 95 899.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1179
Винницкая – 266
Волынская – 104
Днепропетровская – 187
Донецкая – 362
Житомирская – 205
Закарпатская – 176
Запорожская – 225
Ивано-Франковская – 303
Киевская – 266
Кировоградская – 53
Луганская – 55
Львовская – 487
Николаевская – 167
Одесская – 595
Полтавская – 486
Ровенская – 206
Сумская – 218
Тернопольская – 200
Харьковская – 236
Херсонская – 55
Хмельницкая – 261
Черкасская – 299
Черновицкая – 155
Черниговская – 283.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх