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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря
В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает Минздрав в пятницу, 31 декабря.
Среди новых заболевших детей – 404, медработников – 185. В больницы госпитализировано – 1 578 человек. При этом летальных исходов – 209, а выздоровели – 8 609 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (1 179), Одесской области (595), Львовской области (487) и Полтавской области (486).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 667 649 человек, выздоровело – 3 468 858, летальных исходов – 95 899.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1179
Винницкая – 266
Волынская – 104
Днепропетровская – 187
Донецкая – 362
Житомирская – 205
Закарпатская – 176
Запорожская – 225
Ивано-Франковская – 303
Киевская – 266
Кировоградская – 53
Луганская – 55
Львовская – 487
Николаевская – 167
Одесская – 595
Полтавская – 486
Ровенская – 206
Сумская – 218
Тернопольская – 200
Харьковская – 236
Херсонская – 55
Хмельницкая – 261
Черкасская – 299
Черновицкая – 155
Черниговская – 283.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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