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Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове
Правоохранители задержали мужчину, который 24 декабря бросил "коктейль Молотова" в ограждение российского консульства во Львове. Им оказался мужчина родом из Горловки. Об этом во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 30 декабря сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Суспільне.
"Наши службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал не имеет отношения ни к какому движению. Это человек с оккупированных территорий, города Горловки. Он задержан. С ним отрабатывают", — рассказал Алексей Данилов.
Он добавил, что такие вещи время от времени происходят, но не объяснил мотивов мужчины.
Мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в ограждение российского посольства 24 декабря около 3 часов ночи. Из-за этого никто не травмировался, также это не нанесло ущерба дипломатическому представительству.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 - хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.
Теги: Россия, Львов, Горловка, консульство, коктейль Молотова
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