Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове

31.12.2021 14:00

Правоохранители задержали мужчину, который 24 декабря бросил "коктейль Молотова" в ограждение российского консульства во Львове. Им оказался мужчина родом из Горловки. Об этом во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 30 декабря сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Суспільне.

"Наши службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал не имеет отношения ни к какому движению. Это человек с оккупированных территорий, города Горловки. Он задержан. С ним отрабатывают", — рассказал Алексей Данилов.

Он добавил, что такие вещи время от времени происходят, но не объяснил мотивов мужчины.

Мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в ограждение российского посольства 24 декабря около 3 часов ночи. Из-за этого никто не травмировался, также это не нанесло ущерба дипломатическому представительству.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 296 - хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.