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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

02.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

В Украине в первый день 2022 года выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 2 января.
Среди новых заболевших детей – 108, медработников – 12. За сутки ни один человек не был госпитализирован. При этом летальных исходов – 98, а выздоровели – 2 259 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (277), Житомирской области (127) и Львовской области (115).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, выздоровело – 3 477 188, летальных исходов – 96 187.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 277
Винницкая – 76
Волынская – 36
Днепропетровская – 66
Донецкая – 16
Житомирская – 127
Закарпатская – 76
Запорожская – 48
Ивано-Франковская – 103
Киевская – 85
Кировоградская – 45
Луганская – 6
Львовская – 115
Николаевская – 48
Одесская – 75
Полтавская – 100
Ровенская – 54
Сумская – 74
Тернопольская – 110
Харьковская – 90
Херсонская – 1
Хмельницкая – 72
Черкасская – 40
Черновицкая – 42
Черниговская – 81.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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