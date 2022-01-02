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В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов
02.01.2022 10:00
В Украине повысилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов. Об этом в субботу, 1 января, информирует Государственная миграционная служба Украины.
"С 1 января 2022 г. государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - объяснили в ведомстве.
Стоимость изготовления ID-карты составит:
- в срок до 20 рабочих дней - 372 гривны, включая стоимость административных услуг (126 гривен) и бланка (246 гривен);
- до 10 рабочих дней - 498 гривен, включая стоимость административных услуг (252 гривны) и бланка (246 гривен).
Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется:
- в срок до 20 рабочих дней в 733 гривны, включая стоимость административных услуг (352 гривны) и бланка (381 гривна);
- до 7 и 3 рабочих дней при наличии оснований - 1 085 гривен, включая стоимость административных услуг (704 гривны) и бланка (381 гривна).
Теги: стоимость, подорожание, биометрический паспорт
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