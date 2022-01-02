В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов

02.01.2022 10:00

В Украине повысилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов. Об этом в субботу, 1 января, информирует Государственная миграционная служба Украины.

"С 1 января 2022 г. государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - объяснили в ведомстве.

Стоимость изготовления ID-карты составит:

в срок до 20 рабочих дней - 372 гривны, включая стоимость административных услуг (126 гривен) и бланка (246 гривен);

до 10 рабочих дней - 498 гривен, включая стоимость административных услуг (252 гривны) и бланка (246 гривен).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу обойдется: