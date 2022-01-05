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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января
В Украине за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 1 746 новых случаев, то за минувшие 24 часа зафиксировано 4 571 COVID-случаев. Из них детей – 210, медработников – 112, сообщает пресс-служба Минздрава.
Болезнь за сутки унесла жизни 273 украинцев. С начала пандемии - 96 709 летальных исходов.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 1 366 человек, недуг преодолели 8 439 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1344;
Винницкая область – 156;
Волынская область – 25;
Днепропетровская область – 169;
Донецкая область – 126;
Житомирская область – 71;
Закарпатская область – 148;
Запорожская область – 148;
Ивано-Франковская область – 130;
Киевская область – 199;
Кировоградская область – 49;
Луганская область – 103;
Львовская область – 210;
Николаевская область – 102;
Одесская область – 209;
Полтавская область – 273;
Ровенская область – 104;
Сумская область – 129;
Тернопольская область – 85;
Харьковская область – 178;
Херсонская область – 111;
Хмельницкая область – 169;
Черкасская область – 157;
Черновицкая область – 85;
Черниговская область – 91.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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