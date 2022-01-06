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Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних
Министерство здравоохранения одобрило введение в Украине бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех людей старше 18 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на странице в Facebook.
"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - отметил министр.
Зачем?
Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса “Омикрон”.
Когда нужен бустер?
Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.
Какой вакциной будут прививать?
Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Важно!
После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. Сгенерировать его можно будет в Действии ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.
Теги: Минздрав, вакцинация, COVID-19, приказ
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