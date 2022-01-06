- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января13:00
- Ахметов за год стал в полтора раза богаче11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января13:00
- В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января17:00
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам16:00
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове14:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января
В Украине за последние 24 часа выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше показателя за вторник. Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.
Среди новых заболевших детей – 240, медработников – 182. В больницы попали 2082 человека. При этом летальных исходов – 187, а выздоровели – 9 121 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (1173) Львовской области (400) и Харьковской области (397).
За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914, летальных исходов – 96 896.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1173
Винницкая – 255
Волынская – 73
Днепропетровская – 216
Донецкая – 298
Житомирская – 201
Закарпатская – 281/
Запорожская – 172
Ивано-Франковская – 290
Киевская – 250
Кировоградская – 52
Луганская – 100
Львовская – 400
Николаевская – 122
Одесская – 379
Полтавская – 305
Ровенская – 235
Сумская – 227/1750
Тернопольская – 173
Харьковская – 397
Херсонская – 127
Хмельницкая – 390
Черкасская – 252
Черновицкая – 162
Черниговская – 102.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 октября
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- 3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды10:00
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января13:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января13:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
- На Донбассе прекратились обстрелы
- Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"
- Чего ждать украинцам от 2022 года?
- Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов
- Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
- На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный