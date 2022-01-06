Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

06.01.2022 13:00

В Украине за последние 24 часа выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше показателя за вторник. Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.

Среди новых заболевших детей – 240, медработников – 182. В больницы попали 2082 человека. При этом летальных исходов – 187, а выздоровели – 9 121 человек.

Больше всего заболевших выявили в Киеве (1173) Львовской области (400) и Харьковской области (397).

За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914, летальных исходов – 96 896.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 1173

Винницкая – 255

Волынская – 73

Днепропетровская – 216

Донецкая – 298

Житомирская – 201

Закарпатская – 281/

Запорожская – 172

Ивано-Франковская – 290

Киевская – 250

Кировоградская – 52

Луганская – 100

Львовская – 400

Николаевская – 122

Одесская – 379

Полтавская – 305

Ровенская – 235

Сумская – 227/1750

Тернопольская – 173

Харьковская – 397

Херсонская – 127

Хмельницкая – 390

Черкасская – 252

Черновицкая – 162

Черниговская – 102.