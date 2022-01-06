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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

06.01.2022 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января

В Украине за последние 24 часа выявили 6 632 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно больше показателя за вторник. Прирост продолжается вторые сутки подряд, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.
Среди новых заболевших детей – 240, медработников – 182. В больницы попали 2082 человека. При этом летальных исходов – 187, а выздоровели – 9 121 человек.
Больше всего заболевших выявили в Киеве (1173) Львовской области (400) и Харьковской области (397).
За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели – 3 500 914, летальных исходов – 96 896.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 1173
Винницкая – 255
Волынская – 73
Днепропетровская – 216
Донецкая – 298
Житомирская – 201
Закарпатская – 281/
Запорожская – 172
Ивано-Франковская – 290
Киевская – 250
Кировоградская – 52
Луганская – 100
Львовская – 400
Николаевская – 122
Одесская – 379
Полтавская – 305
Ровенская – 235
Сумская – 227/1750
Тернопольская – 173
Харьковская – 397
Херсонская – 127
Хмельницкая – 390
Черкасская – 252
Черновицкая – 162
Черниговская – 102.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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