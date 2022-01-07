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На КПП Гоптовка у жителя ОРДО нашли 7,5 миллионов рублей в обшивке машины (ВИДЕО)

07.01.2022 11:00
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На КПП Гоптовка у жителя ОРДО нашли 7,5 миллионов рублей в обшивке машины (ВИДЕО)

6 января, пограничники Харьковского погранотряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты. Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Свертки с российскими рублями нашли во время углубленной проверки в пункте пропуска „Гоптовка“ автомобиля Daewoo-Lanos. Валюта была спрятана под обшивкой двух передних дверей. По словам водителя, гражданина Украины, всего он перевозил около 7,5 миллионов российских рублей. Также группа обнаружила в транспортном средстве номера и свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на временно оккупированной территории Донецкой области представителями оккупационных властей», — сообщили пограничники.



Теги: Донбасс, деньги, контрабанда, ГПСУ, ОРДО
 
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