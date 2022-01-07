В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию

07.01.2022 10:00

На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi.

Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие от 18 лет. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней. "С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении. Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.

После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS.