- В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию09:31
- Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января13:00
- Ахметов за год стал в полтора раза богаче11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января13:00
- В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января17:00
В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию
На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет можно записаться онлайн. Об этом сообщает официальный канал медицинской информационной системы Helsi.
Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие от 18 лет. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней. "С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении. Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.
Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.
После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS.
Теги: вакцинация, онлайн, запись, COVID-19
- На сайте Helsi.me появилась возможность записи на массовую вакцинацию от COVID-19
- В Кабмине анонсировали запись на COVID-вакцинацию через "Дію"
- Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию
- В Украине запустили интерактивную карту вакцинации
- Cоздана онлайн-карта мировой COVID-вакцинации
- Экс-замминистра здравоохранения объявлен в розыск! Виноват в смерти подростка от вакцины?
- В зоне ООС два обстрела за сутки09:00
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС15:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- 3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек15:00
- В Украине началась онлайн-запись на бустерную вакцинацию09:31
- В зоне ООС два обстрела за сутки09:00
- Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних17:00
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января13:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины
- На Донбассе прекратились обстрелы
- Чего ждать украинцам от 2022 года?
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января
- Вино Украины как фирменный бренд