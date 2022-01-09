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На Херсонщине ухудшилась COVID-ситуация
09.01.2022 15:00
В Украине по состоянию на 9 января в Херсонской области ухудшились показатели по заболеваемости коронавирусом. Динамика уровня госпитализаций в регионе соответствует "оранжевому" уровню эпиднебезопасности. Все остальные области в стране остаются в "желтой" зоне. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций - 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости составляет 65 при допустимом показателе 75 на 100 тысяч населения, а уровень госпитализаций - 26,9 при норме 60 на 100 тысяч населения.
Теги: карантин, Херсонская область, зона, COVID-19
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