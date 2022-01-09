Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 января

09.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 163 ребенка и 33 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие 24 часа от вируса скончались 75 человек. С начала пандемии зарегистрировано 97 239 летальных исходов.

Также за сутки госпитализированы 840 человек, с болезнью справились 2 818 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, выздоровели 3 511 269 человек, проведено ПЦР-тестирований – 16 956 514.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровенская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.