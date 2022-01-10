Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 января

10.01.2022 11:00

За сутки 9 января в Украине зафиксированы 1969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом госпитализировали 1064 человека; летальных исходов - 86; выздоровели - 3 517 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 10 332 человека, методом ИФА - 908, экспресс-тестами - 13 043.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (398), Киевской (135) и Львовской (130) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 704 442 человека; выздоровели - 3 514 786 человек; летальных случаев - 97 325.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

город Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область–8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровненская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.