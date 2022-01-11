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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 января
За сутки 10 января в Украине зафиксировано 5 429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 306, медработников — 168). Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 11 января.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 915 человек;
- летальных случаев — 219;
- выздоровело — 7 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 3 709 871 человек;
- выздоровело — 3 522 547 человек;
- летальных случаев — 97 544;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 995 958.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 1192;
Винницкая область — 203;
Волынская область — 98;
Днепропетровская область — 150;
Донецкая область — 288;
Житомирская область — 40;
Закарпатская область — 157;
Запорожская область — 179;
Ивано-Франковская область — 159;
Киевская область — 259;
Кировоградская область — 49;
Луганская область — 151;
Львовская область — 195;
Николаевская область — 114;
Одесская область — 266;
Полтавская область — 440;
Ровенская область — 145;
Сумская область — 162;
Тернопольская область — 104;
Харьковская область — 309;
Херсонская область — 75;
Хмельницкая область — 209;
Черкасская область — 192;
Черновицкая область — 158;
Черниговская область — 135.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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