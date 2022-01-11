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Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии

11.01.2022 12:00
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Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 января, провел встречу с политическими советниками стран нормандского формата, сообщает его пресс-служба.
Так, Киев посетили советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.
"Состоялся широкий обмен мнениями по пути активизации совместной работы в рамках Нормандского формата. Президент Владимир Зеленский приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.
"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", – заявил Зеленский.
Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.
Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран – участниц Нормандского формата.



Теги: встреча, советник, нормандская четверка, Зеленский
 
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