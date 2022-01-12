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Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

12.01.2022 15:00
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Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания

В Украине расширили список товаров с ограниченной максимальной 10%-ной наценкой при розничной торговле. Соответствующее решение в среду, 12 января, принято на заседании Кабмина.
Так, спислк дополнен крупой гречневой, сахаром-песком, мукой пшеничной высшего сорта и вермишелью из нее, молоком пастеризованным жирностью 2,5%, яйцами куриными категории С1, тушкой куриной, водой минеральной негазированной и маслом сливочным жирностью 72,5%.
Фиксация наценки вводится до конца карантина.
Согласно тексту принятого постановления, максимальная розничная наценка на указанные продукты устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю.
"Реализация проекта постановления позволит стабилизировать ценовую ситуацию на основные продукты питания в условиях распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в пояснительной записке.



Теги: продукты, ограничение, Кабмин, цены
 
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