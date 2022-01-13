Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

13.01.2022 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, что значительно превышает показатель минувшего дня, когда сообщалось о семи тысячах случаев. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Минздрав.

"За сутки 12 января в Украине зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 1 676 человек;

- летальных случаев - 191;

- выздоровело - 7 202 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 727 034 лица;

- выздоровело - 3 537 826 человек;

- летальных случаев - 97 928;

- проведено ПЦР-тестов - 17 071 469.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.