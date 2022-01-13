Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины

13.01.2022 08:00

Радио Донбасс.Реалии создало интерактивную карту присутствия российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Радио Свобода.

"На карте собраны все данные о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года, а также места тренировок и хранения оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, найденные проектом Радио Донбасс.Реалии за последние несколько лет", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с карты можно перейти на публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о хранящихся там видах техники и вооружения; на спутниковые снимки, полученные западными медиа от компании Maxar Technologies; видео переброски техники, которое публиковали граждане в Сети.

Карта будет обновляться по мере появления новых данных.



