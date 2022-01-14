Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января

14.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19, что почти на уровне вчерашнего показателя. Об этом сообщает Минздрав Украины.

"За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

- госпитализировано - 1 656 человек;

- летальных случаев - 140;

- выздоровело - 7 285 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 737 510 человек;

- выздоровело - 3 545 111 человек;

- летальных случаев - 98 068;

- проведено ПЦР-тестов - 17 108 685.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1193;

Винницкая область – 648;

Волынская область – 168;

Днепропетровская область – 427;

Донецкая область – 314;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 278;

Запорожская область – 175;

Ивано-Франковская область – 880;

Киевская область – 394;

Кировоградская область – 71;

Луганская область – 98;

Львовская область – 1001;

Николаевская область – 193;

Одесская область – 516;

Полтавская область – 521;

Ровенская область – 317;

Сумская область – 538;

Тернопольская область – 371;

Харьковская область – 691;

Херсонская область – 92;

Хмельницкая область – 443;

Черкасская область – 292;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 194.