В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов

15.01.2022 17:00

В результате сложных погодных условий (сильных порывов ветра) в Украине обесточено 1418 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 15 января.

Проблемы с электроснабжением возникли в 16 областях: во Львовской области - 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.