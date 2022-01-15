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В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов

15.01.2022 17:00
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В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов

В результате сложных погодных условий (сильных порывов ветра) в Украине обесточено 1418 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 15 января.
Проблемы с электроснабжением возникли в 16 областях: во Львовской области - 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Теги: непогода, ветер, отключение, электроснабжение, ГСЧС
 
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