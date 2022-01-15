Последние новости раздела
- В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января15:00
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины08:00
- В Минобороны Украины начали работу военные советники из США18:00
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января13:00
- Зеленский встретился с политсоветниками Нормандии12:00
В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов
15.01.2022 17:00
В результате сложных погодных условий (сильных порывов ветра) в Украине обесточено 1418 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 15 января.
Проблемы с электроснабжением возникли в 16 областях: во Львовской области - 226 населенных пунктов, Киевской – 201, Черниговской – 184, Хмельницкой – 166, Житомирской – 163, Сумской – 160, Полтавской – 73, Тернопольской – 53, Черкасской – 40, Черновицкой – 34, Донецкой – 28, Ровенской – 26, Днепропетровской – 22, Винницкой – 20, Луганской – 11 и Кировоградской – 11.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Теги: непогода, ветер, отключение, электроснабжение, ГСЧС
Читайте также:
- В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов
- На Рождество из-за непогоды 117 населенных пунктов Украины остались без света
- На Донетчине 28 населенных пунктов остались без электричества
- Непогода "потрепала" Донецкую область
- В Крыму ветер повалил деревья и оставил людей без света
- В Крыму из-за ураганного ветра массовые отключения света
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине15:00
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк11:00
- На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины10:00
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса09:00
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины15:00
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, ВСУ без потерь09:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов17:00
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января13:00
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк11:00
- На Донбассе за сутки дважды нарушен режим тишины10:00
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса09:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- ВОЗ одобрила ещё два препарата от COVID-1916:00
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины15:00
- В "Дії" изменили алгоритм цифровой подписи (ВИДЕО)13:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины
- В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- В Дружковке подорожал проезд в общественном транспорте
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк