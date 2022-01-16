Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января

16.01.2022 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при том, что до этого три дня подряд выявляли свыше 10 тысяч заражений. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 16 января.

Среди новых заболевших детей – 503, медработников – 92. Также за сутки госпитализировано – 1 957 человек, летальных исходов – 88; поправилось – 2 359 человек.

Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (625), Харьковской области (612) и Сумской области (455).

За все время пандемии в Украине заболело – 3 754 458 человек, выздоровело – 3 553 642, летальных исходов – 98 283.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 403

Винницкая – 251

Волынская – 89

Днепропетровская – 174

Донецкая – 142

Житомирская – 240

Закарпатская – 166

Запорожская – 10

Ивано-Франковская – 914

Киевская – 198

Кировоградская – 88

Луганская – 21

Львовская – 625

Николаевская – 112

Одесская – 195

Полтавская – 121

Ровенская – 160

Сумская – 455

Тернопольская – 397

Харьковская – 612

Херсонская – 71

Хмельницкая – 312

Черкасская – 117

Черновицкая – 387

Черниговская – 119.