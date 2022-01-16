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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, при том, что до этого три дня подряд выявляли свыше 10 тысяч заражений. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 16 января.
Среди новых заболевших детей – 503, медработников – 92. Также за сутки госпитализировано – 1 957 человек, летальных исходов – 88; поправилось – 2 359 человек.
Больше всего инфицированных выявили во Львовской области (625), Харьковской области (612) и Сумской области (455).
За все время пандемии в Украине заболело – 3 754 458 человек, выздоровело – 3 553 642, летальных исходов – 98 283.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев – 403
Винницкая – 251
Волынская – 89
Днепропетровская – 174
Донецкая – 142
Житомирская – 240
Закарпатская – 166
Запорожская – 10
Ивано-Франковская – 914
Киевская – 198
Кировоградская – 88
Луганская – 21
Львовская – 625
Николаевская – 112
Одесская – 195
Полтавская – 121
Ровенская – 160
Сумская – 455
Тернопольская – 397
Харьковская – 612
Херсонская – 71
Хмельницкая – 312
Черкасская – 117
Черновицкая – 387
Черниговская – 119.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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