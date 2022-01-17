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Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)

17.01.2022 11:00
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Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)

Петр Порошенко, который провел последние недели в дипломатическом турне в странах Европы, прилетел в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы (борт сел в аэропорту Киев (Жуляны) в 09:03), сообщает Радио Свобода.
Пятому президенту Украины инкриминируют "содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах. Заседание Печерского суда, на котором Порошенко изберут меру пресечения, начнется в 11:00.



Теги: суд, возвращение, Порошенко
 
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