Арестович уволился с поста спикера ТКГ

18.01.2022 09:00

Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны, а также спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает 4 канал со ссылкой на самого Арестовича.

Он подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".

По словам Арестовича, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.