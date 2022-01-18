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Арестович уволился с поста спикера ТКГ
18.01.2022 09:00
Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны, а также спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает 4 канал со ссылкой на самого Арестовича.
Он подчеркнул, что "информация пока неофициальна", и ушел он по "личным причинам".
По словам Арестовича, он уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.
Теги: Донбасс, спикер, отставка, ТКГ
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