МОЗ опубликовало список симптомов Омикрон-штамма коронавируса

18.01.2022 16:00

Самыми частыми симптомами штамма COVID-19 Омикрон являются насморк (73%) и головная боль (67, 5%). Об этом сообщает Минздрав.

Также проявляются усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%).

Дополнительно могут наблюдаться кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Омикрон может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.

В Минздраве призвали украинцев при появлении любых симптомов ОРВИ первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу.

Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.