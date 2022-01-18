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МОЗ опубликовало список симптомов Омикрон-штамма коронавируса
18.01.2022 16:00
Самыми частыми симптомами штамма COVID-19 Омикрон являются насморк (73%) и головная боль (67, 5%). Об этом сообщает Минздрав.
Также проявляются усталость (63,5), чихание (60%), боль в горле (59,6%).
Дополнительно могут наблюдаться кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).
Омикрон может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.
В Минздраве призвали украинцев при появлении любых симптомов ОРВИ первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу.
Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.
Теги: Минздрав, симптом, штамм, COVID-19
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