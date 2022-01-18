- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января12:00
- Порошенко вернулся в Украину, где его ждет суд (ВИДЕО)11:00
- Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января10:00
- В Украине из-за непогоды обесточены более 1400 населенных пунктов17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 января11:00
- Хакеры атаковали украинские правительственные сайты и "Дію"08:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января
За прошедшие сутки, 17 января, в Украине выявлено 8 558 COVID-случаев. Умерли 188 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Отмечается, что за сутки госпитализировано 1 125 человек, выздоровели - 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 768 088 человек, летальных исходов - 98 549. Проведено 17 220 495 ПЦР-тестирований.Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровненская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 августа
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 сентября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе10:00
- На Донетчине восстановили подачу воды в Торецк09:00
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе13:00
- В ОРЛО пункт пропуска на границе с РФ остался без электричества12:00
- Сутки в ООС: обстрел возле Песков, потерь нет11:00
- Нацгвардия провела учения в приграничных с РФ областях10:00
- Арестович уволился с поста спикера ТКГ09:00
- В Минздраве заявили о готовности модульного центра вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»08:00
- Мобильные подразделения Ощадбанка на Донбассе возобновили работу17:00
- В Станице Луганской заработал новый медпункт16:00
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января14:00
- Фильм о детях Донбасса представят на Берлинском кинофестивале13:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- В "серой зоне" начался ремонт водовода Горловка-Торецк
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 января
- В Краматорске сильный ветер сорвал c флагштока самый большой флаг Украины на Донетчине
- В многоэтажке Донецка сгорело 7 квартир
- В Microsoft рассказали о результатах расследования кибератаки на госсайты Украины
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 17 января
- ЦИК запретила проводить выборы в 18 прифронтовых громадах Донбасса
- В ГПСУ рассказали о работе КПВВ с ОРДЛО на минувшей неделе
- Житель Харькова предложил свою землю под базу НАТО
- Украинский военный ранен возле Екатериновки на Донбассе