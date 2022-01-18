Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января

18.01.2022 13:00

За прошедшие сутки, 17 января, в Украине выявлено 8 558 COVID-случаев. Умерли 188 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что за сутки госпитализировано 1 125 человек, выздоровели - 5 761 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 768 088 человек, летальных исходов - 98 549. Проведено 17 220 495 ПЦР-тестирований.Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.