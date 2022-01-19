Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов

19.01.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов

В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Решение принято на заседании Кабмина 19 января.
Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.
Ранее сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней начали страны Европейского Союза - Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия.



Теги: сертификат, срок, Кабмин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх